Raphaël Collignon est le symbole de cette équipe belge.
Inconnu ou presque jusqu’à sa victoire face à de Minaur au tour précédent, il n’a jamais paniqué face à Moutet même après la perte du premier set où il avait été largement dominé.
Par la suite, il s’est accroché pour décrocher la timbale.
Revenant sur le fameux geste tenté par son adversaire à un moment crucial du match, le Belge a tenu finalement à le « remercier »
« Le momentum a un peu changé après ce coup, racontera le Belge. Je n’ai pas vraiment compris. Pour tenter ça sur un coup important, il fallait être sûr de soi. Et il a été ridicule parce qu’il l’a complètement raté. Peut‐être parce que le match était trop facile pour lui ? Il s’est compliqué la tâche pour rien. Mais ça fait partie de son jeu. Il m’avait fait des coups magiques durant la partie. Je lui dis merci… »
Publié le mercredi 19 novembre 2025 à 08:22