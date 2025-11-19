Raphaël Collignon est le symbole de cette équipe belge.

Inconnu ou presque jusqu’à sa victoire face à de Minaur au tour précé­dent, il n’a jamais paniqué face à Moutet même après la perte du premier set où il avait été large­ment dominé.

Par la suite, il s’est accroché pour décro­cher la timbale.

Revenant sur le fameux geste tenté par son adver­saire à un moment crucial du match, le Belge a tenu fina­le­ment à le « remercier »

« Le momentum a un peu changé après ce coup, racon­tera le Belge. Je n’ai pas vrai­ment compris. Pour tenter ça sur un coup impor­tant, il fallait être sûr de soi. Et il a été ridi­cule parce qu’il l’a complè­te­ment raté. Peut‐être parce que le match était trop facile pour lui ? Il s’est compliqué la tâche pour rien. Mais ça fait partie de son jeu. Il m’avait fait des coups magiques durant la partie. Je lui dis merci… »