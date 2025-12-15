AccueilActualitéCondamnée à verser une indemnité colossale à Nicolas Escudé, la FFT contre-attaque
Condamnée à verser une indem­nité colos­sale à Nicolas Escudé, la FFT contre‐attaque

Licencié de son poste de Directeur Technique National par la Fédération Française de Tennis en 2024, Nicolas Escudé a obtenu gain de cause auprès du conseil des prud’­hommes de Paris, qui a déclaré nul le licen­cie­ment et condamné la FFT a verser près de 850 000 euros d’in­dem­nités à l’an­cien 17e joueur mondial. 

Quelques minutes après cette déci­sion, la Fédération n’a pas tardé à réagir en annon­çant faire appel dans un commu­niqué publié par nos confrères de L’Équipe.

« La Fédération Française de Tennis (FFT) prend acte de la déci­sion rendue ce jour par le conseil de prud’­hommes de Paris en sa forma­tion pari­taire. Cette déci­sion, non assortie de l’exé­cu­tion provi­soire, lui appa­rais­sant criti­quable, tant en faits, qu’en droit, la Fédération a décidé d’en inter­jeter appel. La FFT demeure plei­ne­ment confiante dans l’issue de cette procé­dure et ne fera pas davan­tage de commen­taire sur ce conten­tieux en cours. »

Publié le lundi 15 décembre 2025 à 14:31

