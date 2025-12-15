Licencié de son poste de Directeur Technique National par la Fédération Française de Tennis en 2024, Nicolas Escudé a obtenu gain de cause auprès du conseil des prud’hommes de Paris, qui a déclaré nul le licenciement et condamné la FFT a verser près de 850 000 euros d’indemnités à l’ancien 17e joueur mondial.
Quelques minutes après cette décision, la Fédération n’a pas tardé à réagir en annonçant faire appel dans un communiqué publié par nos confrères de L’Équipe.
« La Fédération Française de Tennis (FFT) prend acte de la décision rendue ce jour par le conseil de prud’hommes de Paris en sa formation paritaire. Cette décision, non assortie de l’exécution provisoire, lui apparaissant critiquable, tant en faits, qu’en droit, la Fédération a décidé d’en interjeter appel. La FFT demeure pleinement confiante dans l’issue de cette procédure et ne fera pas davantage de commentaire sur ce contentieux en cours. »
Publié le lundi 15 décembre 2025 à 14:31