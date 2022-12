Critiqué pour s’être retiré de la United Cup au tout dernier moment, Nick Kyrgios, qui n’a d’ailleurs pas tardé à répli­quer, a reçu le soutien de son président de fédé­ra­tion et direc­teur de l’Open d’Australie, Craig Tiley. Ce dernier, s’ex­pri­mant sur la chaîne austra­lienne Today, s’est longue­ment exprimé pour expli­quer le forfait de celui que tout le monde atten­dait dans celle nouvelle compé­ti­tion mixte par équipes.

« Nous avons eu des conver­sa­tions avec Nick. Il prend une déci­sion de précau­tion pour protéger sa cheville dans sa prépa­ra­tion pour l’Open d’Australie. Il s’est donné, selon nous, la meilleure chance possible en maxi­mi­sant le temps jusqu’au moment où il était auto­risé à se retirer de l’évé­ne­ment. La plupart des athlètes – c’est le cas de Nick – se donne­ront la meilleure chance possible de concourir et pren­dront une déci­sion le plus tard possible. C’est plus diffi­cile lorsque vous parti­cipez à la United Cup, qui est une compé­ti­tion par équipe, et cela a donc un impact sur les autres, mais les retraits sont assez courants… lorsque les joueurs se préparent pour un événe­ment majeur et qu’ils ont plusieurs événe­ments préli­mi­naires. Nous avons Adélaïde qui commence et Hobart qui arrive… il y aura proba­ble­ment d’autres athlètes dans la même situa­tion que Nick. Nous sommes convaincus qu’il ira bien, et nous avons hâte de le voir jouer. Il aime jouer l’Open d’Australie, nous avons vu l’énergie qu’il apporte sur le terrain et je pense que le grand défi sera de décider sur quel terrain le mettre. »