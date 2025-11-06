Si Novak Djokovic est sans conteste le meilleur joueur de tennis de l’his­toire d’un point de vue statis­tique, son aura dépasse large­ment les fron­tières de la petite balle jaune.

Quelques jours après avoir expliqué qu’il s’ins­pi­rait du foot­bal­leur, Cristiano Ronaldo, ce dernier lui a rendu la pareille dans une récente inter­view. Le Portugais, inter­rogé sur les athlètes modernes qui l’ins­pi­raient le plus, a direc­te­ment mentionné le Serbe.

In a recent inter­view, Cristiano Ronaldo named Novak Djokovic as someone who inspires him.



« Which athletes in modern history inspire you ? »



🗣️Ronaldo : « Djokovic in tennis. He is a great example of great­ness in sport. » 👏🏻 pic.twitter.com/kv0GivIlI6 — Danny (@DjokovicFan_) November 6, 2025

Journaliste : « Quels athlètes de l’his­toire moderne vous inspirent ?

Cristiano Ronaldo : Djokovic au tennis. Il est un magni­fique exemple de gran­deur dans le sport. »