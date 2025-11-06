AccueilATPCristiano Ronaldo adoube Novak Djokovic : "C'est l'athlète qui m'inspire le plus...
ATPActualité

Cristiano Ronaldo adoube Novak Djokovic : « C’est l’ath­lète qui m’ins­pire le plus dans le monde du sport. Il est un magni­fique exemple de grandeur »

Thomas S
Par Thomas S

-

175

Si Novak Djokovic est sans conteste le meilleur joueur de tennis de l’his­toire d’un point de vue statis­tique, son aura dépasse large­ment les fron­tières de la petite balle jaune.

Quelques jours après avoir expliqué qu’il s’ins­pi­rait du foot­bal­leur, Cristiano Ronaldo, ce dernier lui a rendu la pareille dans une récente inter­view. Le Portugais, inter­rogé sur les athlètes modernes qui l’ins­pi­raient le plus, a direc­te­ment mentionné le Serbe. 

Journaliste : « Quels athlètes de l’his­toire moderne vous inspirent ?
Cristiano Ronaldo : Djokovic au tennis. Il est un magni­fique exemple de gran­deur dans le sport. »

Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 17:17

Article précédent
Tous les programmes et résul­tats en direct !
Article suivant
Réprimandé par Jannik Sinner à Paris, Darren Cahill plaide coupable : « C’est ma faute. Nous, entraî­neurs, devons comprendre quand c’est le bon moment »

ARTICLES CONNEXES

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2025 ♥ Réalisation Can Toute Ltd.