Si Novak Djokovic est sans conteste le meilleur joueur de tennis de l’histoire d’un point de vue statistique, son aura dépasse largement les frontières de la petite balle jaune.
Quelques jours après avoir expliqué qu’il s’inspirait du footballeur, Cristiano Ronaldo, ce dernier lui a rendu la pareille dans une récente interview. Le Portugais, interrogé sur les athlètes modernes qui l’inspiraient le plus, a directement mentionné le Serbe.
In a recent interview, Cristiano Ronaldo named Novak Djokovic as someone who inspires him.— Danny (@DjokovicFan_) November 6, 2025
« Which athletes in modern history inspire you ? »
🗣️Ronaldo : « Djokovic in tennis. He is a great example of greatness in sport. » 👏🏻 pic.twitter.com/kv0GivIlI6
Journaliste : « Quels athlètes de l’histoire moderne vous inspirent ?
Cristiano Ronaldo : Djokovic au tennis. Il est un magnifique exemple de grandeur dans le sport. »
Publié le jeudi 6 novembre 2025 à 17:17