Battu en deux manches (7−6 (6), 7–6 (4)), le Russe n’était pas si mécon­tent de sa perfor­mance même s’il peut regretter de n’avoir pas assez insisté dans le tie‐break du deuxième set où il a mené 4–0.

« Je sais que je peux être un bon joueur de tennis, et je ferai de mon mieux, peu importe qui est de l’autre côté du filet, peut‐être Carlos et Jannik, peut‐être quel­qu’un d’autre, j’es­saierai simple­ment de jouer du bon tennis, ce que j’ai prouvé à nouveau ici, à Dubaï et à Brisbane. Voilà donc mon objectif, car je pense qu’en général, sur un match donné, n’im­porte qui peut les défier. Vous avez vu Jakub battre Jannik à Doha, et moi, j’ai battu Carlos ici, etc. Donc, sur un match, beau­coup de joueurs peuvent les défier. Je pense que ce n’est pas juste de dire que c’est seule­ment moi, ou Novak, ou seule­ment Sascha qui peuvent défier Sinner et Alcaraz »