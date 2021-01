David Goffin : « Si quelqu’un ne respecte pas les consignes, je ne peux rien faire, je ne vais pas les fliquer dans leur chambre »

Le joueur belge a donné une longue et intéressante interview à nos confrères de la RTBF. Sans le dire ouvertement, il y critique son ex-entraineur en insistant sur sa nouvelle façon de s’entraîner plus proche de son identité : « L’objectif était vraiment d’à nouveau bien me sentir sur le court. Et c’est vrai que cela passe par le fait de bien retravailler ce que je fais de bien, retravailler sur ce qui fait mon identité, jouer sur mes points forts. En bossant là-dessus, je sais que je vais d’office mieux me sentir à l’entraînement. Et c’est le cas pour le moment. Et je sais que je vais de nouveau être de plus en plus en confiance, quand je travaille des aspects plus spontanés et naturels de mon jeu, et que je ne pars pas sur des choses compliquées, qui ne me ressemblent pas. »



Mais ce qui est le plus intéressant c’est lorsqu’il évoque la future bulle en Australie car elle comporte des risques et notamment celui qu’un des membres du groupe constitué avec son partenaire d’entrainement soit positif. Dans ce cas précis, c’est tout le monde qui rentre à la maison : « Toutes les bulles seront dans les mêmes conditions. J’imagine qu’aucun joueur ne va faire le mur, et s’échapper par la porte de secours, pour aller en ville, à Melbourne. Je pense que tout le monde va respecter les consignes. Et si ce n’est pas le cas, je ne peux rien faire, je ne vais pas les fliquer devant leur chambre »