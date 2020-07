Après cette période compliquée pour le tennis, avec l’arrêt des compétitions en raison de la pandémie de Covid-19, les tournois d’exhibitions étaient de plus en plus nombreux et valorisés par les joueurs. Cependant, cela fait ressortir le fantôme des matchs truqués dans le tennis. C’est en tout cas ce qu’a déclaré l’Unité d’intégrité du tennis dans une déclaration dans laquelle elle affirme avoir reçu une alerte concernant jusqu’à 24 paris suspects sur des matches tenus au cours des deux derniers mois.

« Les paris suspects sur le tennis pendant la quarantaine sont considérés comme un indicateur fort que les corrompus restent actifs dans l’ombre, et sont même susceptibles d’accroître leur activité une fois que le comportement professionnel aura repris. Les nombreux tournois d’exhibition auxquels nous avons tous assisté ne sont pas soumis à notre supervision. Les alertes ont été fournies par les sociétés de paris qui ont proposé de parier sur ces matchs. »