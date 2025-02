Ambiance de fou à Buenos Aires où Diego jouait logi­que­ment le dernier match de sa carrière face à Jarry.

Mais visi­ble­ment relâché malgré son manque de confiance, l’Argentin a emballé la partie mettant en transe un public acquis à sa cause.

Au final, il s’im­pose à la surprise géné­rale en trois sets face au géant chilien : 7–6 (10), 4–6, 6–3.

Diego Schwartzman’s reac­tion after beating Jarry in his final tour­na­ment



Crowd ERUPTS



Today, he saw the fans, the flags, his loved ones… & he simply refused to let this be the end



Tennis will miss this warrior



But for now, we still have El Peque 🥹



pic.twitter.com/H1sXCUc5QA