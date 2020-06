Via son compte Instagram, Grigor Dimitrov vient d’annoncer qu’il a été testé positif au Covid-19. Après s’être retiré ce samedi, pour cause de fièvre, de l’Adria Tour qui se déroulait tout le week-end à Zadar, en Croatie, le joueur Bulgare est retourné chez lui, à Monaco, où il a découvert qu’il était porteur du coronavirus.

« Je suis tellement désolé pour le mal que j’aurais pu causer »

« Salut tout le monde, je veux vous dire et faire savoir à mes fans et mes amis que j’ai été testé positif à Monaco au Covid-19. Je veux m’assurer que tous ceux qui ont été en contact avec moi ces derniers jours soient testés et prennent les précautions nécessaires. Je suis tellement désolé pour le mal que j’aurais pu causer. Je suis maintenant de retour à la maison et je me remets. Merci pour votre soutien et restez en sécurité et en bonne santé, » a écrit le Bulgare ce dimanche soir.