Novak Djokovic effec­tuait sa rentrée en compé­ti­tion offi­cielle après la Laver Cup. Pour son entrée en lice à l’ATP 250 de Tel‐Aviv, il était opposé à l’Espagnol Pablo Andujar. Son premier match a été une forma­lité. Le Serbe l’a expédié en deux sets secs, 6⁄ 0 , 6⁄ 3 .

L’actuel numéro sept mondial est à la quête de points pour décro­cher sa quali­fi­ca­tion pour les ATP Finals de Turin. Une ving­tième place à la Race lui suffit car il a remporté un titre du Grand Chelem cette année. Après sa victoire, Novak Djokovic a expliqué au combien les courts lui avait manqués.

« J’aime ce court, il est très intime et vous êtes passionné de tennis. Je suis très heureux d’être de retour sur le circuit et je suis surpris de la qualité de mon jeu surtout en début de match. Être avec vous tous m’a manqué et oui, surtout, le tennis m’a manqué (sourire) ». a déclaré le Serbe.

Il retrou­vera au prochain tour son « ami » Vasek Pospisil. Le « Djoker » mène cinq à zéro dans leurs confron­ta­tions et vu son niveau de tennis actuel, le Canadien ne devrait pas trop lui poser de soucis.