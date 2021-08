L’ATP fait bien les choses. Sur cette courte vidéo, trois joueurs, trois symboles, souhaitent un joyeux anni­ver­saire à Roger Federer.

Le numéro 1 mondial, Novak Djokovic mais aussi Keï Nishikori un vrai fan du Suisse, et Félix Auger‐Aliassime qui fête le même jour que le Suisse ses 21 ans.

On retiendra les mots plein d’hu­mi­lité du Serbe : « Même à 40 ans, tu conti­nues à nous inspirer tous sur et en dehors du court. C’est un vrai honneur de partager des moments avec toi sur le court et sur le circuit depuis plus de 15 ans et je sais que tu peux encore conti­nuer à jouer un bout de temps. Le sport a besoin de toi et merci de démon­trer que même à cet âge, on peut encore jouer au tennis à un très haut niveau »