Novak Djokovic a été testé positif au Covid-19. Dès son arrivée à Belgrade, le Serbe a été testé avec tous les membres de sa famille, ainsi que l’équipe avec laquelle il se trouvait à Belgrade et à Zadar lors de l’Adria Tour. Il ne présente aucun symptôme. Voici le communiqué posté par le numéro 1 mondial, dans l’après-midi, sur son site officiel.

« Dès notre arrivée à Belgrade, nous sommes allés nous faire tester. Mon résultat est positif, tout comme celui de Jelena, alors que les résultats de nos enfants sont négatifs. Tout ce que nous avons fait au cours du mois dernier, nous l’avons fait avec un cœur pur et des intentions sincères. Notre tournoi avait pour but d’unir et de partager un message de solidarité et de compassion dans toute la région. L’Adria Tour a été conçu pour aider les joueurs de tennis établis et en devenir d’Europe du Sud-Est à accéder à un tennis de compétition pendant que les différents tours sont suspendus en raison de la situation sanitaire.

Tout cela est né d’une idée philanthropique, celle de diriger tous les fonds collectés vers les personnes dans le besoin, et cela m’a fait chaud au cœur de voir comment tout le monde a répondu cela avec force.

Nous avons organisé le tournoi au moment où le virus s’est affaibli, pensant que les conditions pour accueillir ce tour étaient pleinement réunies. Malheureusement, ce virus est toujours présent, et c’est une nouvelle réalité à laquelle nous apprenons encore à faire face et à vivre.

J’espère que les choses s’arrangeront avec le temps pour que nous puissions tous reprendre notre vie comme avant. Je suis sincèrement désolé. Je vais rester isolé pendant les 14 prochains jours, et refaire le test dans cinq jours. »