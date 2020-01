Le monde du sport est sous le choc. Ce dimanche, la légende du basket Kobe Bryant est décédé brutalement dans un accident d’hélicoptère en Californie à seulement 41 ans. Novak Djokovic a posté un message sur son compte Twitter pour faire part de sa profonde tristesse : « Mon coeur pleure vraiment la nouvelle. Kobe était un grand mentor et un ami pour moi. Toi et ta fille, vous vivrez toujours dans nos coeurs. Il n’y a pas assez de mots pour exprimer ma plus profonde sympathie aux Bryant et aux autres membres des familles de cette tragédie. RIP mon ami. »

My heart truly mourns over the news today. Kobe was a great mentor and friend to me. You and your daughter will live forever in our hearts. There are not enough words to express my deepest sympathies to the Bryants and every family suffering from this tragedy. RIP my friend pic.twitter.com/VRmgaOaITT

— Novak Djokovic (@DjokerNole) January 27, 2020