S’il s’est qualifié pour le troi­sième tour de l’US Open, suite à l’abandon de son compa­triote Laslo Djere à 6–4, 6–4, 2–0 en sa faveur, Novak Djokovic n’était pas satis­fait de son pour­cen­tage de première balle (47%).

« Je n’ai pas bien servi lors des deux premiers matches, donc j’es­saie encore de trouver le rythme et le tempo au service. Si vous n’avez pas un bon pour­cen­tage de premières balles, vous devez travailler pour gagner vos points. Surtout contre un joueur comme Djere, qui est très bon des deux côtés de la ligne de fond, en coup droit et en revers. C’est un joueur très solide. Il aime atta­quer, mais il est aussi à l’aise en défense. Je savais donc avant le match que si je ne servais pas bien, ce qui était le cas, j’al­lais devoir me démener et travailler pour gagner des points. C’est ce qui a fait que les deux sets ont duré plus de deux heures », a déclaré l’homme aux 24 titres du Grand Chelem qui retrou­vera Alexei Popyrin pour une place en huitièmes de finale.