Hier, sur certaines séquences, Novak semblait vrai­ment à l’agonie, son visage avait les traits plus que tirés comme s’il avait pris dix ans de plus.

Il faut dire que la fatigue s’ac­cu­mule alors que les condi­tions de jeu sont toujours aussi éprouvantes.

Après sa victoire, le Serbe faisait un constat édifiant, à chaque match de nouvelles souf­frances apparaissent.

« J’ai l’im­pres­sion que mon corps subit constam­ment des chan­ge­ments dans presque tous les matchs que je joue actuel­le­ment. J’essaie de gérer d’autres problèmes au jour le jour, et j’es­père que tout cela s’amé­lio­rera au fil du tournoi. J’ai un jour de repos avant les demi‐finales, ce qui est vrai­ment positif. Je vais revenir avec le bon état d’es­prit et la volonté de gagner »