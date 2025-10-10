Hier, sur certaines séquences, Novak semblait vraiment à l’agonie, son visage avait les traits plus que tirés comme s’il avait pris dix ans de plus.
Il faut dire que la fatigue s’accumule alors que les conditions de jeu sont toujours aussi éprouvantes.
Après sa victoire, le Serbe faisait un constat édifiant, à chaque match de nouvelles souffrances apparaissent.
« J’ai l’impression que mon corps subit constamment des changements dans presque tous les matchs que je joue actuellement. J’essaie de gérer d’autres problèmes au jour le jour, et j’espère que tout cela s’améliorera au fil du tournoi. J’ai un jour de repos avant les demi‐finales, ce qui est vraiment positif. Je vais revenir avec le bon état d’esprit et la volonté de gagner »
Publié le vendredi 10 octobre 2025 à 08:45