Célèbre journaliste en Grande Bretagne, Piers Morgan a mis le temps mais il a fini par s’excuser auprès de Novak Djokovic.
C’était peut‐être d’ailleurs une des conditions pour que le Serbe accepte de se faire interviewer par le Britannique. Un entretien qui sera bientôt disponible sur la chaîne Youtube de l’animateur.
En attendant, Morgan a dévoilé une sorte de teaser où on peut le voir présenter ses excuses au joueur serbe :
« I’m gonna start by making an apology…«— Piers Morgan Uncensored (@PiersUncensored) November 10, 2025
Tomorrow, Piers Morgan speaks to the GOAT of tennis, Novak Djokovic.
Don’t miss it ! 🔥🔥🔥
📺 https://t.co/QR11ywt8D5@DjokerNole | @piersmorgan pic.twitter.com/FvnGe2bi0b
« Je vais commencer par présenter des excuses… », a déclaré Piers Morgan concernant certains de ses propos virulents à l’encontre de Novak Djokovic lors de la période Covid‐19.
Période pendant laquelle il n’avait pas hésité à qualifier l’homme aux 24 tournois du Grand Chelem de « tricheur » et d’ »anti‐vax ». Rien que ça.
Publié le lundi 10 novembre 2025 à 17:51