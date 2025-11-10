AccueilATP"Djokovic tricheur et anti-vax", un célèbre présentateur présente ses excuses au joueur...
« Djokovic tricheur et anti‐vax », un célèbre présen­ta­teur présente ses excuses au joueur serbe

Thomas S
Par Thomas S

Célèbre jour­na­liste en Grande Bretagne, Piers Morgan a mis le temps mais il a fini par s’ex­cuser auprès de Novak Djokovic. 

C’était peut‐être d’ailleurs une des condi­tions pour que le Serbe accepte de se faire inter­viewer par le Britannique. Un entre­tien qui sera bientôt dispo­nible sur la chaîne Youtube de l’animateur.

En atten­dant, Morgan a dévoilé une sorte de teaser où on peut le voir présenter ses excuses au joueur serbe :

« Je vais commencer par présenter des excuses… », a déclaré Piers Morgan concer­nant certains de ses propos viru­lents à l’en­contre de Novak Djokovic lors de la période Covid‐19.

Période pendant laquelle il n’avait pas hésité à quali­fier l’homme aux 24 tour­nois du Grand Chelem de « tricheur » et d’  »anti‐vax ». Rien que ça. 

Publié le lundi 10 novembre 2025 à 17:51

