Vous ne connaissez peut-être pas Brandon Nakashima, puisqu’il s’agit du 220e joueur mondial et qu’il n’a que 18 ans. Mais de grands espoirs sont portés sur lui, notamment par son nouvel entraîneur Dusan Vemic, qui a travaillé avec l’équipe de Novak Djokovic par le passé. Dans une interview accordée à SportKlub, il a parlé de son poulain : « Pour le calme et la concentration dans les moments importants, il ressemble à Novak. Je dirais que sa force psychologique est sa plus grande arme, mentalement il est au niveau de Djokovic. »