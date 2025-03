Particulièrement engagée depuis le conflit armé entre son pays, l’Ukraine, et la Russie (elle refuse notam­ment de serrer la main aux joueuses russes et biélo­russes), Elina Svitolina a été inter­rogée par le New York Times sur la grosse actua­lité de ces dernières heures : les tensions entre le président améri­cain, Donald Trump, et le président ukrai­nien, Volodymyr Zelensky.

Et forcé­ment, la femme de Gaël Monfils est un peu inquiète pour son pays.

« Les États‐Unis nous aident depuis long­temps. Notre gouver­ne­ment travaille très dur pour trouver les moyens, les solu­tions aux déci­sions. Ils essaient tout et cherchent peut‐être d’autres moyens, d’autres alliés, ou quelque chose comme ça. Nous espé­rons simple­ment que tout ira pour le mieux. Nous vivons avec des défis inima­gi­nables, de la pres­sion et nous ne savons pas ce qui nous attend demain. En ce moment, j’ai l’im­pres­sion que nous sommes encore plus unis parce que nous avons l’im­pres­sion que les États‐Unis ne nous aident pas beau­coup ces dernières semaines. Nous devons donc nous unir, nous aider les uns les autres, pour le pays que nous aimons. Trump vient de commencer et a déjà pris beau­coup de déci­sions qui ont vrai­ment fait du mal aux Ukrainiens. Je suis vrai­ment triste pour toutes les personnes innocentes. »