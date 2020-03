Dernièrement, une réunion a eu lieu entre le ministre de la santé et les organisateurs de tournoi et les représentants de la LTA pour anticiper les évènements. Si pour l’instant, rien n’est acté, tout le monde s’est engagé sur un principe fort, le remboursement total des billets et ce pour tous les tournois programmés que ce soit le Queen’s ou même Wimbledon.