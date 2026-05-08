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Encore battu dès son entrée en lice, Tsitsipas va vivre un Roland Garros inédit

Par
Jean Muller
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79ème au clas­se­ment virtuel, Stefanos ne sera donc pas tête de série à Roland Garrosn, une première depuis 2018. Battu par Machac en deux manches 6–4, 7–6, le Grec n’a pas été catas­tro­phique mais comme son clas­se­ment ne le protège plus, il peut affronter un client dès son entrée en lice. Machac qui a pris un set à Sinner à Monte‐Carlo fait partie de ce type de joueur. 

Du coup, cette défaite l’en­fonce encore un peu plus et il va arriver à Roland‐Garros dans des circons­tances qu’il n’avait pas connues depuis des lustres. Reste main­te­nant à savoir sur quel court il va être programmé, on mise sur le 14…

Publié le vendredi 8 mai 2026 à 18:22

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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