79ème au classement virtuel, Stefanos ne sera donc pas tête de série à Roland Garrosn, une première depuis 2018. Battu par Machac en deux manches 6–4, 7–6, le Grec n’a pas été catastrophique mais comme son classement ne le protège plus, il peut affronter un client dès son entrée en lice. Machac qui a pris un set à Sinner à Monte‐Carlo fait partie de ce type de joueur.
Alors que Tsitsipas battu d’entrée à Rome par Machac, ne sera pas tête de série à Roland‐Garros pour la 1ère fois depuis 2018, Jodar lui est quasi sûr de l’être !— Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 8, 2026
Sa 13e victoire sur Borges en 15 matchs sur terre en 2026, l’amène au 31e rang mondial.
Impressionnant. pic.twitter.com/shDI6qfcPD
Du coup, cette défaite l’enfonce encore un peu plus et il va arriver à Roland‐Garros dans des circonstances qu’il n’avait pas connues depuis des lustres. Reste maintenant à savoir sur quel court il va être programmé, on mise sur le 14…
Publié le vendredi 8 mai 2026 à 18:22