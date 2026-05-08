79ème au clas­se­ment virtuel, Stefanos ne sera donc pas tête de série à Roland Garrosn, une première depuis 2018. Battu par Machac en deux manches 6–4, 7–6, le Grec n’a pas été catas­tro­phique mais comme son clas­se­ment ne le protège plus, il peut affronter un client dès son entrée en lice. Machac qui a pris un set à Sinner à Monte‐Carlo fait partie de ce type de joueur.

Alors que Tsitsipas battu d’entrée à Rome par Machac, ne sera pas tête de série à Roland‐Garros pour la 1ère fois depuis 2018, Jodar lui est quasi sûr de l’être !



Sa 13e victoire sur Borges en 15 matchs sur terre en 2026, l’amène au 31e rang mondial.



Impressionnant. pic.twitter.com/shDI6qfcPD — Benoit Maylin (@BenoitMaylin) May 8, 2026

Du coup, cette défaite l’en­fonce encore un peu plus et il va arriver à Roland‐Garros dans des circons­tances qu’il n’avait pas connues depuis des lustres. Reste main­te­nant à savoir sur quel court il va être programmé, on mise sur le 14…