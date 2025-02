Lucas Pouille est maudit.

Rarement épargné par les bles­sures depuis ses débuts chez les profes­sion­nels, le Français a été victime ce dimanche d’une rupture totale du tendon d’Achille droit alors qu’il dispu­tait la finale du Challenger de Lille.

Un énième coup dur dans la carrière de l’an­cien 10e joueur mondial qui pourra néan­moins compter sur le soutien de ses proches dont son ami et entraî­neur, Enzo Py, qui s’est exprimé chez nos confrères de L’Équipe. Extraits.

Une rupture totale du tendon d’Achille est une bles­sure très grave. À 30 ans, vous le pensez donc capable de s’en remettre ?

Oui, « thirty is the new sexy » (Trente ans est le nouveau sexy) ! Je ne vois pas pour­quoi il ne pour­rait pas, avec les progrès de la méde­cine et la compé­tence du docteur qui l’opé­rera (ce lundi). Il faut aussi dédra­ma­tiser. Il ne s’agit pas de se mentir, c’est une bles­sure très grave, encore plus pour un sport aussi violent, aussi physique, qui demande autant d’en­ga­ge­ment du bas du corps. C’est une bles­sure redoutée et redou­table. Mais qu’est‐ce que vous voulez que je vous dise ? On ne va pas se faire un deuxième trou au cul (sic). J’ai évidem­ment aujourd’hui beau­coup d’es­poir sur son poten­tiel retour dans quelques mois.