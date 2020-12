Interrogé par le Shweizer Illustrete plus sur sa vie quotidienne que sur celle de champion, Roger Federer nous a parmis d’entrer dans sa vie privée lors de cette année touchée par la pandémie du Covid-19 où blessé, il a été contraint de ne rien faire : « J’ai déjà vécu une situation semblable me concernant, c’était en 2016 lorsque j’étais principalement à la maison après mon opération au genou. Je dois dire que cette année s’est passée aussi vite qu’une personne en tournée. Ce qui était nouveau pour nous, c’est que nous étions enfin au même endroit. Nous avons pu faire des plans : que faisons-nous ce mercredi, et ensuite ? Et puis il y avait toujours de nouvelles situations et règles auxquelles nous devions nous adapter, c’était quelque chose de complètement nouveau. De toute façon, nous sommes toujours ensemble en famille, que ce soit en tournée ou non, mais là, le stress est vraiment tombé. « Papa a encore un match » ou « Ne sois pas trop bruyant le matin parce que papa n’est pas allé se coucher avant trois heures du matin après un match ». C’était agréable de vivre normalement en famille pour une fois. Au final, ce que j’ai fait le plus souvent ? Etre le chauffeur des petits »