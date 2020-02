Alors qu’une opération du genou l’éloignera des courts jusqu’au début de la saison sur gazon, Roger Federer s’est récemment confié au journaliste Simon Parker à propos du dernier Open d’Australie. Diminué et battu en demi-finales par Novak Djokovic, Roger Federer a tenu à rendre hommage au Serbe : « Quand je regarde mon parcours sur l’Open d’Australie, après tout, c’était un bon début de saison, sans tournoi de préparation. Malheureusement j’ai eu cette douleur à l’aine. Novak a de nouveau joué un niveau incroyable et il méritait de remporter l’Open d’Australie dans une merveilleuse finale contre Dominic Thiem. J’ai eu la chance de me rendre en demi-finale. Même si j’ai perdu, mais c’était agréable de montrer mon esprit combatif. »