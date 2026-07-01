Très facile vain­queur de Colligno, Arthur Fils a livré un match quasi parfait. Beaucoup de punch et de harge comme il l’a expiqué à nons confrères de l’Equipe.

« Raphaël était un gros client pour un premier tour et ça m’a permis de vrai­ment préparer le match à fond, retra­çait Fils en début de soirée. Quand tu sais que tu n’as pas le droit à l’er­reur, tu te prépares et tu te concentres vrai­ment à 150 %. Je pense qu’on a vrai­ment joué un très bon premier set, avec une grosse qualité. Il n’y avait pas beau­coup de déchet. J’ai eu une balle de break à sauver, il fallait faire atten­tion. Mais sinon, dans l’en­semble, ça jouait très bien. Physiquement, je suis très bien. C’est ce que je disais déjà la semaine dernière. Les mecs dans mon équipe sont profes­sion­nels. Ils savent ce qu’ils font. Ils savaient que lorsque j’al­lais jouer mon premier tour, j’al­lais me sentir très bien. J’ai réussi à bouger très faci­le­ment. Ça s’est vu sur le terrain »