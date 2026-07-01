Très facile vainqueur de Colligno, Arthur Fils a livré un match quasi parfait. Beaucoup de punch et de harge comme il l’a expiqué à nons confrères de l’Equipe.
« Raphaël était un gros client pour un premier tour et ça m’a permis de vraiment préparer le match à fond, retraçait Fils en début de soirée. Quand tu sais que tu n’as pas le droit à l’erreur, tu te prépares et tu te concentres vraiment à 150 %. Je pense qu’on a vraiment joué un très bon premier set, avec une grosse qualité. Il n’y avait pas beaucoup de déchet. J’ai eu une balle de break à sauver, il fallait faire attention. Mais sinon, dans l’ensemble, ça jouait très bien. Physiquement, je suis très bien. C’est ce que je disais déjà la semaine dernière. Les mecs dans mon équipe sont professionnels. Ils savent ce qu’ils font. Ils savaient que lorsque j’allais jouer mon premier tour, j’allais me sentir très bien. J’ai réussi à bouger très facilement. Ça s’est vu sur le terrain »
Publié le mercredi 1 juillet 2026 à 08:57