Francis Roig et Iga Świątek travaillent ensemble depuis le début de la saison sur gazon et ont déjà obtenu d’excellents résultats, avec notamment un titre en WTA 1000 à Toronto au début de l’été.
L’ancien entraîneur de Rafael Nadal s’est confié auprès de Radio Zet sur le travail entrepris avec la Polonaise. Roig a notamment expliqué avoir attendu la fin de Wimbledon pour entamer de véritables changements techniques et tactiques dans son jeu, avec une idée principale : lui faire gagner en patience et ne plus chercher systématiquement à accélérer les échanges.
« Je voulais surtout changer la manière de jouer d’Iga. Tout ne doit pas nécessairement aller aussi vite. Nous devons jouer au tennis, pas au ping‐pong. Iga est connue pour son excellent jeu de jambes et elle possède de très bons coups. Nous avions besoin d’un nouveau style de jeu : des déplacements différents, un geste différent, une accélération différente. En réalité, tout devait être un peu différent, y compris le calme dans son jeu » a déclaré l’Espagnol.
Publié le vendredi 18 septembre 2026 à 15:40