Francis Roig et Iga Świątek travaillent ensemble depuis le début de la saison sur gazon et ont déjà obtenu d’excellents résul­tats, avec notam­ment un titre en WTA 1000 à Toronto au début de l’été.

L’ancien entraî­neur de Rafael Nadal s’est confié auprès de Radio Zet sur le travail entre­pris avec la Polonaise. Roig a notam­ment expliqué avoir attendu la fin de Wimbledon pour entamer de véri­tables chan­ge­ments tech­niques et tactiques dans son jeu, avec une idée prin­ci­pale : lui faire gagner en patience et ne plus cher­cher systé­ma­ti­que­ment à accé­lérer les échanges.

« Je voulais surtout changer la manière de jouer d’Iga. Tout ne doit pas néces­sai­re­ment aller aussi vite. Nous devons jouer au tennis, pas au ping‐pong. Iga est connue pour son excellent jeu de jambes et elle possède de très bons coups. Nous avions besoin d’un nouveau style de jeu : des dépla­ce­ments diffé­rents, un geste diffé­rent, une accé­lé­ra­tion diffé­rente. En réalité, tout devait être un peu diffé­rent, y compris le calme dans son jeu » a déclaré l’Espagnol.