Forfait à San Diego, Félix joue gros à Indian Wells s’il veut rester dans la course au Masters. Son coach Frédéric Fontang nous a accordé une inter­view pour le numéro 78 de We Love Tennis Magazine.

On l’a forcé­ment inter­rogé sur un premier bilan lié à l’ap­port de Toni Nadal qui est arrivé dans le team juste avant Monte‐Carlo.

Selon le coach trico­lore, c’est surtout l’aura et l’ex­pe­rience qui font la diffé­rence : « Il est clair que Toni est un atout consi­dé­rable. Son expé­rience, son aura et ses prin­cipes contri­buent à ce que Félix ait plus confiance en lui. Toni n’a rien à prouver, ses résul­tats parlent pour lui donc effec­ti­ve­ment, sur certaines idées, ses messages passent mieux, il est légitime »