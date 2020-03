Gabriela Dabrowski, membre du conseil de la WTA a proposé l’idée d’un salaire garanti

Alors que le journal l’Equipe consacre ce jour une double page très intéressante sur le souci des revenus des joueurs lors de cette trêve qui risque de s’allonger, une joueuse avait pris les devants.

La Canadienne, Gabriela Dabrowski, qui fait partie du conseil des joueuses de la WTA avait déjà posé clairement le problème lors d’une interview chez nos voisins canadiens TSN il y a plus d’une semaine : « Ce serait bien dans un moment comme celui-ci de se voir garantir un salaire, donc nous savions que nous pouvons toujours payer nos entraîneurs ou nos entraîneurs de fitness ou le coût de la vie où que vous soyez et avoir juste une sorte de fondation, parce que les joueurs, en particulier les joueurs les moins bien classés et ceux qui arrivent sur l’ITF, la plupart d’entre eux, n’ont pas les mêmes revenus que les meilleurs joueurs. Les prochains mois sera probablement difficile pour eux »