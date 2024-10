Invité sur RTL, Richie a expliqué le rapport qu’il avait avec Rafael Nadal. Un rapport diffi­cile puis­qu’il n’a jamais battu l’Espagnol en 18 rencontres. Du coup « Richie » a eu une idée plutôt drôle.

« Quand on aura 50 ans, je l’appellerai pour essayer de refaire un match, je vais rester en forme et je vais essayer de le battre… Mais bon ça ne comp­tera pas sur le circuit. Je vais attendre un peu parce que même aujourd’hui, je ne suis pas sûr de le battre » a expliqué Richard qui a aussi exprimé quelques mots concer­nant la retraire annoncée par Nadal : « Tout le monde a envie de lui rendre hommage et moi le premier. C’est une page de l’histoire du tennis qui va se tourner »