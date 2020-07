View this post on Instagram

FREE AT LAST After two negative and two positive tests, I've finally tested negative again and am free to leave Zadar after one month. Feels like I won it in five… Huge thanks to all the doctors and everyone who made my quarantine in Zadar nice and pleasant. Wish everyone who tested positive a speedy recovery ! POBJEDA U PET SETOVA Nakon dva negativna i dva pozitivna testa, došao je na red moj omiljeni, peti set. A znate da sam uvijek bio nezgodan u petom setu… Napokon negativan i napokon mogu na slobodu nakon tri tjedna izolacije. Veliko hvala @falkensteiner_hotels i osoblju koje mi je kuhalo i nosilo hranu, posebno @komlenicljubica Veliko hvala i doktorima na brizi, a posebno hvala i jednom ludom Šibenčaninu, prepoznat će se sam ! Zadre, hvala ti što si mi mjesec dana bio sjajan domaćin, sad smo se zbližili na još posebniji način. Vidimo se u nekim ljepšim okolnostima, ali ipak ne tako skoro 😂 Čuvajte se, ljudi, a svim zaraženima što brži oporavak ! 🙏🏻