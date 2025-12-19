L’ancien joueur d’outre manche a expliqué pour Tennis365 ce qu’il pensait de la sépa­ra­tion entre Alcaraz et Ferrero et il s’in­quiète un peu de la suite.

« Je ne serais pas surpris s’il y avait eu quelques désac­cords concer­nant le calen­drier ces dernières semaines, car Carlos s’est blessé lors du tournoi ATP de Tokyo, puis à nouveau lors des finales ATP, mais il a continué à jouer sur le circuit exhi­bi­tion. Carlos Alcaraz aura peut‐être du mal à trouver un entraî­neur capable de lui apporter autant que Juan Carlos Ferrero » a déclaré Greg oubliant peut être que Carlos avait déjà une personne qui complé­tait le team : Samuel Lopez qui a un cv assez fourni.