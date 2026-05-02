Alors que Jannik Sinner pourrait devenir l’un des rares joueurs à remporter les neuf Masters 1000 en cas de victoire ce dimanche à Madrid, Greg Rusedski, dans le dernier épisode de son podcast, Off Court with Greg, a tenu à insister sur l’incroyable force mentale de l’Italien.
Une qualité qui lui rappelle un certain Rafael Nadal. Rien que ça.
« Il me rappelle Nadal. Rafa a prononcé cette phrase merveilleuse en 2019, alors qu’il disputait la finale de l’US Open. Il a dit : ‘Techniquement, je peux faire des erreurs, mais mentalement, je n’ai pas le droit de m’effondrer’. Je pense que, du point de vue de Rafa, c’est ce qui le rendait si fort. Et du point de vue de Jannik Sinner également, sa principale force résidait dans son intelligence. Et c’est ce qui le rend si bon. »
Publié le samedi 2 mai 2026 à 16:46