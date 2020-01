Devenue célèbre depuis plusieurs mois pour son combat en faveur de la planète, Greta Thunberg a décidé d’interpeller Roger Federer ! La jeune militante suédoise de 17 ans et des activistes de « Lausanne Action Climat » reprochent au Bâlois son rôle d’ambassadeur du Crédit Suisse. Ils condamnent la deuxième banque de Suisse pour son investissement dans les énergies fossiles et leur impact sur l’environnement. Depuis 2016, Crédit Suisse a fourni 15 milliards de dollars à des sociétés d’énergie fossile.

Afin d’interpeller l’hommes aux 20 titres du Grand Chelem, les activistes ont lancé le hashtag « #Rogerwakeupnow » sur Twitter (Roger réveille toi maintenant). La militante suédoise a rejoint le mouvement comme le révèle le site helvète 24Heures.ch.

Since 2016 @CreditSuisse has provided $57 BILLION to companies looking for new fossil fuel deposits – something that is utterly incompatible with #ClimateAction @RogerFederer do you endorse this ? #RogerWakeUpNow pic.twitter.com/ED1fIvb4Cr

