C’est ESPN qui a dévoilé l’information. Si Guillermo Vilas est comme nous tous confiné à Monte-Carlo, son état de santé lié à sa maladie dégénérative serait entrain de fortement se dégrader laissant présager le pire.

Guillermo Vilas est une véritable légende du tennis.

L’une de ses dernières apparitions a eu lieu le 2 octobre 2019, dans une vidéo où il a rencontré le Suédois Bjorn Borg, l’un de ses plus grands rivaux sur un court de tennis, en train de rire dans un café de Monaco.

Vilas c’est notamment une place de numéro 1 mondial, et 4 titres dans les tournois du Grand Chelem dont deux en Australie, un à Roland-Garros et à l’US Open. Son style sur le court, son look, et sa relation avec la princesse de Monaco en ont fait l’un des symboles d’un tennis vintage flamboyant.