Heinz Günthardt suit de près l’actualité tennistique et donc celle autour de Roger Federer. Le capitaine de l’Equipe de Fed Cup s’est exprimé au sujet du champion suisse. Son avis rejoint celui de son « collègue » Marc Rosset : « Quand j’ai appris que pour le début de sa préparation à Dubaï, Roger ne prenait pas tout de suite un vrai sparring partner, j’ai su qu’il n’allait pas en Australie. La ligne de conduite de Roger est simple. Je m’aligne sur un tournoi quand je sais que je peux l’emporter sinon cela n’a pas de sens. Il a toujours fonctionné comme cela depuis qu’il est au sommet. Après, je ne me fais pas de souci en terme technique, mais il y a des vrais inconnues car plus vous vieillissez, plus cela devient difficile. Surtout quand il s’agit de vitesse »

Dans cette même interview, Heinz pensait que Roger allait faire son retour à Indian Wells où il expliquait qu’il s’était toujours bien comporté. Au moment où il faisait ce pronostic, on ne connaissait pas encore le nouveau calendrier. Aujourd’hui, tous les spécialistes pensent plus à Dubaï comme point de départ de la saison 2021 tant attendue du Suisse.