View this post on Instagram

IMPORTANT ! ! Hello les amis ! ! ! Je vous donne rendez-vous mercredi à 18h pour mon 1er Instagram live ! ! ! Je vous attends nombreux ! !🙂👍 IMPORTANT ! ! Hello everybody ! ! I'll meet you on Wednesday at 6pm for my first live Instagram ! ! Be there it will be fun ! ! 🙂👍 #stayathome #restezchezvous #confinement #covıd19 #coronavirus #hopital #solidarité #adneom #positivethinkingcompany #eurosport #baronspapillom #heysiltennis #champagnelaurentperrier @adneom @positivethinkingcompany @baronspapillom @eurosportfr @heysiltennis @champagnelaurentperrier