Aneke Rune commence à trouver le temps long.
Toujours bloquée au Qatar avec son fils, Holger, suite à l’intervention militaire des États‐Unis en Iran et la fermeture de l’espace aérien d’une grande partie du Moyen‐Orient, la maman de l’actuel 18e mondial, toujours en convalescence après sa rupture du tendon d’Achille, s’est exprimée avec beaucoup de vigueur contre son gouvernement auprès du site danois, BT.
« Nous voulons partir. Mais nous n’avons toujours pas de nouvelles du Danemark. C’est vraiment décevant. Soit nous sommes complètement paralysés dans notre pays, soit ils se fichent complètement de leurs citoyens. Je pense que c’est plutôt la deuxième option. Comparant le Danemark à d’autres pays européens, elle ajoute : « Mais qu’est‐ce qu’on est en train de faire ? C’est un énorme signal d’alarme pour le Danemark. Pourquoi ne nous contactent‐ils pas pour savoir où nous sommes ? Pourquoi ne fournissent‐ils pas un numéro que l’on peut appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Pourquoi ne proposent‐ils pas d’aide pour le logement ou d’autres choses ? Sur quoi travaillent‐ils ? Un avion militaire vient‐il nous chercher, nous les Danois ? Si c’est le cas, ils doivent le dire, afin que les Danois n’aient pas à passer des heures à rechercher des alternatives, des possibilités et des locations de voitures de l’autre côté de la frontière pour sortir du Qatar. »
Publié le lundi 2 mars 2026 à 15:58