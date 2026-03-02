Aneke Rune commence à trouver le temps long.

Toujours bloquée au Qatar avec son fils, Holger, suite à l’in­ter­ven­tion mili­taire des États‐Unis en Iran et la ferme­ture de l’es­pace aérien d’une grande partie du Moyen‐Orient, la maman de l’ac­tuel 18e mondial, toujours en conva­les­cence après sa rupture du tendon d’Achille, s’est exprimée avec beau­coup de vigueur contre son gouver­ne­ment auprès du site danois, BT.

« Nous voulons partir. Mais nous n’avons toujours pas de nouvelles du Danemark. C’est vrai­ment déce­vant. Soit nous sommes complè­te­ment para­lysés dans notre pays, soit ils se fichent complè­te­ment de leurs citoyens. Je pense que c’est plutôt la deuxième option. Comparant le Danemark à d’autres pays euro­péens, elle ajoute : « Mais qu’est‐ce qu’on est en train de faire ? C’est un énorme signal d’alarme pour le Danemark. Pourquoi ne nous contactent‐ils pas pour savoir où nous sommes ? Pourquoi ne fournissent‐ils pas un numéro que l’on peut appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 ? Pourquoi ne proposent‐ils pas d’aide pour le loge­ment ou d’autres choses ? Sur quoi travaillent‐ils ? Un avion mili­taire vient‐il nous cher­cher, nous les Danois ? Si c’est le cas, ils doivent le dire, afin que les Danois n’aient pas à passer des heures à recher­cher des alter­na­tives, des possi­bi­lités et des loca­tions de voitures de l’autre côté de la fron­tière pour sortir du Qatar. »