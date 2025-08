Davide Sanguinetti, ancien joueur italien et actuel­le­ment coach de la Kazakhe Elena Rybakina, s’est exprimé lors d’une inter­view accordée à Super Tennis sur les joueurs italiens du moment.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que ces compa­rai­sons relèvent d’un brin d’art et d’héroïsme :

« Je vois Sinner comme une machine de guerre, Musetti comme Van Gogh, Cobolli qui ressemble à Billy the Kid avec la rapi­dité de son bras, Darderi qui pour­rait être la Chose des Quatre Fantastiques, et Arnaldi qui pour­rait être Monsieur Fantastique… et n’ou­blions pas Berrettini, qui vit un moment particulier. »

Actuellement, le tennis italien a le vent en poupe depuis plusieurs mois, à commencer par la réus­site du numéro un mondial, en la personne de Jannik Sinner.

Derrière lui, la relève est bien présente avec Lorenzo Musetti, qui est entré ces derniers mois dans le top 10 mondial, et Fabio Cobolli, qui a récem­ment atteint les quarts de finale de Wimbledon et remporté deux titres ATP sur terre battue cette saison.

Le tennis italien a encore de belles heures devant lui…