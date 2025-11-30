Dans le numéro 91 du magazine We Love Tennis, nous avons décidé de rendre hommage à Gaël Monfils en allant interroger plusieurs témoins et notamment Jean‐René Lisnard, coach plus que reconnu sur le tour.
Pour « JR », il n’y pas d’équivalent à la « Monf ».
« Quand je jouais sur le tour, si je pouvais j’allais le voir jouer, je fonçais. Tout le monde sait qu’avec Gaël, il peut toujours se passer des choses. Il a toujours été spectaculaire. Aujourd’hui, il n’y a pas d’équivalent mais Carlos Alcaraz dans un autre registre dégage quelque chose d’unique également »
Publié le dimanche 30 novembre 2025 à 11:45