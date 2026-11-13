Dans la longue inter­view accordée à Marca il y a quelques jours où il évoque surtout sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec Ben Shelton, Juan Carlos Ferrerro a égale­ment été inter­rogé sur les nomba­reuses rumeurs au sujet de Jannik Sinner.

Et l’an­cien numéro 1 mondial a préféré garder le silence sur l’iden­tité des contacts des joueurs avec qui il a été en contact. Extrait.

Q. À propos des offres ou de l’intérêt mani­festé par certains joueurs pour s’attacher vos services, Jannik Sinner faisait‐il partie de ceux qui vous ont contacté ?

R. Je garde cela pour moi. Je ne pense pas qu’il soit impor­tant de dire avec qui j’ai eu des contacts. J’ai effec­ti­ve­ment eu des contacts très impor­tants, mais je ne vais pas les révéler.