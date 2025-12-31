Quand nos collègues de Clay ont demandé à Kafelnikov qui il choisirait entre Sinner et Alcaraz sa réponse a été rapide et précise.
« Il me semble qu’Alcaraz est sans conteste plus talentueux, mais Sinner est plus motivé et plus impliqué. Et si je dois choisir entre le talent et l’éthique professionnelle, je choisis l’éthique professionnelle. Je pense donc que Sinner aura une meilleure carrière » a déclaré le Russe qui résume en quelques mots les qualités des deux ténors en privilégiant le travail, ce qu’il a réalisé durant toute sa carrière riche d’une première place mondiale et de 26 titres sur le circuit dont deux en Grand Chelem à Roland‐Garros et l’Open d’Australie.
Publié le mercredi 31 décembre 2025 à 08:12