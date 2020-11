Kafelnikov : « Le coup droit de Medvedev est bien trop vulnérable pour être compétitif à un niveau élevé »

Le quotidien l’Equipe a eu la bonne idée d’interroger Kafelnikov, ancien numéro 1 mondial, au sujet de la présence de deux joueurs russe au Masters. A la question qui de Rublev et de Medvedev a le plus de chance de gagner un tournoi du Grand Chelem, Ievgueni n’a pas hésiter une seconde : « Rublev. Je pense qu’il a un fond de jeu plus solide que Daniil. Ça ne veut pas dire que Daniil n’aura pas sa chance, comme en finale de l’US Open l’an dernier. Mais je pense que Rublev est en train de mûrir, et de plus en plus vite. Sa technique est bien plus construite que celle de Medvedev. Il n’a pas de points aussi faibles que le coup droit de Medvedev, bien trop vulnérable pour être compétitif à un niveau si élevé. Rublev n’a pas ce genre de faiblesse. D’un autre côté, je l’ai dit à de nombreuses reprises, le point à améliorer chez Rublev, c’est le physique. S’il améliore sa condition physique, qu’il travaille énormément d’après ce que je sais – et il l’a prouvé en enchaînant des matches en cinq sets récemment à Roland-Garros -, alors il aura beaucoup plus de succès que Medvedev, c’est certain. En attendant, en tant que Russe, je suis super fier qu’ils soient tous les deux à Londres cette semaine. »