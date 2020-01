Petite scène rigolote et un peu surréaliste, Nick Kyrgios joue le rôle de lance balle pour Roger Federer qui vise le A et le 0 de l’Open d’Australie. La foule est en délire. Les Australiens ont compris que le tennis ce n’est pas seulement deux joueurs l’un en face de l’autre et cette fête du tennis a vraiment de la gueule.