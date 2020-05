Nick Kyrgios est un citoyen comme les autres et il n’a pas tardé à réagir à l’affaire Georges Floyd qui secoue les Etats-Unis. Dans la même lignée que Lebron James, Steve Kerr, Nick s’insurge et se demande comment on peut en arriver là. Dans une story sur Instagram, il pose le débat de façon clair, net et précise. Une réaction qui devrait être suivie par d’autres dans le monde du tennis.