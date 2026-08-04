Une nouvelle page de l’histoire du tennis s’apprête à s’écrire. Le 29 août à 18h30 (heure locale), Roger Federer sera officiellement intronisé au Hall of Fame, une distinction qui récompense les plus grandes légendes de ce sport.
Vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, ancien numéro un mondial pendant 310 semaines et auteur d’une carrière exceptionnelle marquée par 103 titres ATP, le Suisse rejoint logiquement le cercle très fermé des immortels du tennis.
Cette cérémonie, organisée en marge de l’US Open, sera l’occasion de rendre hommage à l’élégance, au talent et à l’immense héritage laissé par celui qui a inspiré plusieurs générations de joueurs et de passionnés.
Le rendez‐vous est donc fixé au 29 août, un moment qui s’annonce riche en émotions pour tous les amoureux de la petite balle jaune.
Publié le mardi 4 août 2026 à 19:45