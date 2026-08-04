Une nouvelle page de l’his­toire du tennis s’ap­prête à s’écrire. Le 29 août à 18h30 (heure locale), Roger Federer sera offi­ciel­le­ment intro­nisé au Hall of Fame, une distinc­tion qui récom­pense les plus grandes légendes de ce sport.

Vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, ancien numéro un mondial pendant 310 semaines et auteur d’une carrière excep­tion­nelle marquée par 103 titres ATP, le Suisse rejoint logi­que­ment le cercle très fermé des immor­tels du tennis.

Cette céré­monie, orga­nisée en marge de l’US Open, sera l’oc­ca­sion de rendre hommage à l’élé­gance, au talent et à l’im­mense héri­tage laissé par celui qui a inspiré plusieurs géné­ra­tions de joueurs et de passionnés.

Witness tennis history 🤩



Join us on August 29th as Roger Federer and Mary Carillo enter the International Tennis Hall of Fame 🏛️



Streaming exclu­si­vely at 6:30pm ET on Tennis Channel 📲 pic.twitter.com/m4C8Dt3Ony — Tennis Channel (@TennisChannel) August 4, 2026

Le rendez‐vous est donc fixé au 29 août, un moment qui s’an­nonce riche en émotions pour tous les amou­reux de la petite balle jaune.