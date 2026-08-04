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La date et l’heure de l’in­tro­ni­sa­tion de Roger Federer dans un lieu très spécial est connue !

Par
Antoine Touchard
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Une nouvelle page de l’his­toire du tennis s’ap­prête à s’écrire. Le 29 août à 18h30 (heure locale), Roger Federer sera offi­ciel­le­ment intro­nisé au Hall of Fame, une distinc­tion qui récom­pense les plus grandes légendes de ce sport.

Vainqueur de 20 titres du Grand Chelem, ancien numéro un mondial pendant 310 semaines et auteur d’une carrière excep­tion­nelle marquée par 103 titres ATP, le Suisse rejoint logi­que­ment le cercle très fermé des immor­tels du tennis.

Cette céré­monie, orga­nisée en marge de l’US Open, sera l’oc­ca­sion de rendre hommage à l’élé­gance, au talent et à l’im­mense héri­tage laissé par celui qui a inspiré plusieurs géné­ra­tions de joueurs et de passionnés.

Le rendez‐vous est donc fixé au 29 août, un moment qui s’an­nonce riche en émotions pour tous les amou­reux de la petite balle jaune.

Publié le mardi 4 août 2026 à 19:45

A propos de l’auteur

Antoine Touchard

Journaliste / Rédacteur chez We Love Tennis.

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