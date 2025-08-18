Pour la quatrième fois de la saison, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se retrouvent, et une nouvelle fois en finale. Pour José Moron, rédacteur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 83 000 personnes sur Twitter, le numéro deux mondial a les armes pour rivaliser avec l’Italien. Il estime que leur dernière finale sur dur à l’ATP 500 de Pékin (6−7, 6–4, 7–6) remportée par le Murcien, joue en sa faveur.
La última vez que Alcaraz se enfrentó a Sinner en una final de pista dura, hizo esto.— José Morón (@jmgmoron) August 18, 2025
Uno de los mayores niveles que se le recuerdan.
7 puntos seguidos.
5 golpes ganadores.
3 de ellos, en la red.
Si alguien puede ganar a Jannik, ese es él.pic.twitter.com/i5mvANRfd3
« La dernière fois qu’Alcaraz a affronté Sinner en finale sur surface dure, il a réalisé cette performance. L’un des meilleurs niveaux dont on se souvienne. sept points consécutifs. cinq coups gagnants. trois d’entre eux, au filet. Si quelqu’un peut battre Jannik, c’est bien lui ».
Publié le lundi 18 août 2025 à 16:09