« La dernière fois qu’Alcaraz a affronté Sinner en finale sur surface dure, il a réalisé cette perfor­mance. L’un des meilleurs niveaux dont on se souvienne », lâche José Moron

thomasb
Par thomasb

-

1

Pour la quatrième fois de la saison, Jannik Sinner et Carlos Alcaraz se retrouvent, et une nouvelle fois en finale. Pour José Moron, rédac­teur en chef de Punto de Break, suivi par plus de 83 000 personnes sur Twitter, le numéro deux mondial a les armes pour riva­liser avec l’Italien. Il estime que leur dernière finale sur dur à l’ATP 500 de Pékin (6−7, 6–4, 7–6) remportée par le Murcien, joue en sa faveur.

« La dernière fois qu’Alcaraz a affronté Sinner en finale sur surface dure, il a réalisé cette perfor­mance. L’un des meilleurs niveaux dont on se souvienne. sept points consé­cu­tifs. cinq coups gagnants. trois d’entre eux, au filet. Si quel­qu’un peut battre Jannik, c’est bien lui ».

Publié le lundi 18 août 2025 à 16:09

