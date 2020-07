Cette initiative, dotée de 400 000 euros, s’inscrit dans la deuxième phase du plan de responsabilité publique d’Endesa visant à aider les groupes défavorisés et à stimuler la reprise économique. Endesa collabore donc avec la Fondation Rafa Nadal pour financer l’embauche de personnel supplémentaire à ses sièges de Palma et de Valence afin d’intensifier les soins aux personnes vulnérables. Ce don vise à aider davantage d’enfants et de familles grâce à des programmes d’aide complets pour les personnes les plus touchées par la crise du Covid-19.

Pour rappel, le Centre de la Fondation Rafa Nadal à Palma a été fondé en 2014 et abrite le projet phare de l’organisation, qui s’occupe de plus de 250 mineurs et de leurs familles chaque année. Le programme complète le programme scolaire avec des activités socio-éducatives, sportives et psychothérapeutiques. Un deuxième centre de la Fondation Rafa Nadal a été lancé à Valence en 2019.