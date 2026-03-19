Classée 9e mondiale à seulement 19 ans, Victoria Mboko impressionne les observateurs et notamment Andy Roddick.
Dans le dernier épisode de son podcast, dont les propos sont relayés par The Tennis Gazette, l’ancien numéro 1 mondial a fait une prédiction audacieuse concernant la jeune canadienne.
« Mboko va remporter un Grand Chelem dans les deux prochaines années. Il fallait juste que je le dise à voix haute. Elle joue bien chaque semaine. On parle de Sabalenka et elle est en position de gagner à chaque tournoi. Mboko n’en est pas encore là, mais cette année, elle atteint les quarts de finale ou mieux à chaque tournoi. Elle remporte sans cesse des matchs difficiles en trois sets ; quand elle commencera à renverser la tendance et à transformer ces victoires en trois sets en victoires en deux sets, ce qu’elle fera, attention… Elle n’est sur le circuit que depuis huit mois. Sa défaite contre Sabalenka à Indian Wells ne me dérange pas du tout. Elle est en pleine progression. Elle est physiquement forte et capable de résister à la pression des grands tournois. Plus elle avance, plus elle m’impressionne. Elle n’a pas besoin de jouer à son meilleur niveau pour gagner des matchs. Elle est très douée pour ne pas bien jouer au premier, deuxième ou troisième tour, mais elle est toujours là en quarts de finale. C’est très important pour une jeune joueuse. Donnez‐moi jusqu’à la fin de 2028, mais je pense qu’elle remportera un tournoi du Grand Chelem. »
Publié le jeudi 19 mars 2026 à 10:59