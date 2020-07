Elle est l’une des meilleures joueuses de l’histoire du tennis en fauteuil roulant. Esther Vergeer a remporté dans sa carrière 21 Grand Chelem en simple et 27 en double. S’ajoutent à cela 148 titres en simple, 136 en double, 14 Masters et 4 médailles d’or paralympiques. Un palmarès hors du commun, mais la Néerlandaise vient de remporter la victoire la plus importante de sa vie, puisqu’elle a remporté son combat contre le cancer du sein.

D’après les informations de Tennis.com, elle est déjà prête à reprendre la direction du tournoi de Rotterdam. Elle s’est exprimée sur son compte Instagram pour confirmer la nouvelle : « Tous les traitements sont faits, j’ai eu la dernière discussion avec le médecin et c’est fini. les temps ont été durs, surtout la chimiothérapie qui a souvent été difficile. Heureusement, de ma vie de sportif de haut niveau, j’étais habitué à travailler de manière très pragmatique et pas à pas. » Une très bonne nouvelle pour le monde du tennis.