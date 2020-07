Légende du tennis et du sport mondial, la vie d’Arthur Ashe va être adaptée au cinéma. L’Américain, triple vainqueur en Grand Chelem (US Open 1968, Open d’Australie 1970 et Wimbledon 1975), était devenu une figure de la lutte contre le racisme et il était également très engagé contre le Sida, maladie qui l’a emporté en 1993. Comme le rapporte puntodebreak, Ashok Armitraj présente le documentaire qu’il va créer : « Je veux raconter son histoire, comment un homme noir a fait son chemin dans un monde blanc. Arthur était bien plus qu’un grand joueur de tennis. Il a beaucoup fait pour les droits civils aux Etats-Unis et il s’est opposé à la politique d’apartheid de l’Afrique du Sud. Au milieu des années 1970, il y a joué et il a insisté sur le fait que les noirs et les blancs devaient pouvoir s’asseoir ensemble. »