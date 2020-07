À partir de ce week-end et durant les trois prochaines semaines, se déroulera la World Team Tennis, un tournoi aux États-Unis qui accueillera des joueuses comme Venus Williams, Sofia Kenin ou encore Kim Clijsters. Le tournoi regroupe neuf équipes dont le but est de défendre la ville que chacune d’elle représente. Une saison de 63 matches aura lieu sur 19 jours consécutifs jusqu’au 30 juillet. Les demi-finales et la finale se dérouleront le premier week-end d’août. « Les quatre meilleures équipes du classement de la saison régulière du WTT se qualifieront pour les éliminatoires du WTT », précisent les organisateurs.

Jusque-là rien de problématique, sauf que ce tournoi compte accueillir du public en pleine période de pandémie (500 supporters seront autorisés). Pour rappel, les États-Unis sont le pays le plus touché par le Covid-19, avec plus de 100 000 décès et près de 3,2 millions de cas recensés. Les matchs se dérouleront en Virginie-Occidentale, une État très impacté par le virus, avec plus de 3000 cas confirmés. Des chiffres qui ne semblent pas alerter les organisateurs ni les participants : « Je sais que cela nous manque à tous de jouer au tennis et de voir nos amis pendant la tournée, donc je suis ravi de me rendre au Greenbrier et de retrouver cet environnement », a déclaré Sloane Stephens.

Cette exhibition arrive également après le fiasco de l’Adria Tour, le tournoi organisé par Novak Djokovic, qui avait accueilli du public et qui avait entraîné la contamination de nombreux joueurs ainsi que des personnes du staff et de leurs entourages. Il n’y aura donc pas le droit à l’erreur cette fois…